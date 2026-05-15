Una piazza viva, partecipata, capace di unire generazioni, residenti e turisti nel segno dell’ospitalità e della cucina identitaria. È stato un grande successo l’evento “Dal chicco all’idea”, organizzato da Fipe Confcommercio Sud Sardegna in collaborazione con Fipe Confcommercio Oristano per celebrare a Cagliari la Giornata della Ristorazione 2026.

Oltre 100 persone hanno preso parte alla serata ospitata in piazza Santo Sepolcro, trasformata per un’intera serata in un laboratorio di gusto, relazioni e valorizzazione del territorio.

Protagonista assoluto dell’edizione 2026 è stato il riso, ingrediente simbolo scelto per rappresentare la cultura gastronomica italiana, la convivialità e il valore sociale della ristorazione. Sotto il gazebo allestito nel cuore del quartiere storico, cinque studenti dell’ultimo anno dell’Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Antonio Gramsci” di Monserrato hanno avuto l’opportunità di mettere in pratica sul campo le competenze maturate durante il percorso scolastico, confrontandosi direttamente con il pubblico in un vero contesto operativo.

Due studenti del percorso cucina, e tre dell’accoglienza e della sala, guidati dallo storico ristoratore Efisio Mameli, titolare del marchio Pani e Casu, hanno gestito con professionalità e grande disinvoltura il servizio rivolto ai presenti, preparando e servendo un risotto agli asparagi realizzato con materie prime a chilometro zero, pensato per valorizzare la stagionalità e le eccellenze del Sud Sardegna.

Ad accompagnare la degustazione, anche il servizio vini: c’è chi ha scelto di abbinare il piatto a un vino bianco fresco e aromatico e chi ha preferito invece un rosso più strutturato, in un’esperienza enogastronomica che ha coinvolto e conquistato il pubblico.

Alla manifestazione hanno partecipato anche il sindaco di Cagliari Massimo Zedda e l’assessore comunale alle Attività produttive Carlo Serra, che hanno voluto portare il loro saluto agli organizzatori, agli studenti e ai tanti partecipanti presenti in piazza.

Un momento della manifestazione "Giornata della ristorazione"

«Abbiamo visto una piazza piena di persone, di curiosità e di entusiasmo – dichiara Emanuele Frongia –. Questo evento ha dimostrato ancora una volta quanto la ristorazione sia capace di creare comunità e generare valore sociale ed economico. La risposta del pubblico, dei turisti e dei residenti è stata straordinaria».

Grande soddisfazione anche da parte del presidente di Confcommercio Sud Sardegna Marco Mainas: «Manifestazioni come questa raccontano il volto migliore del nostro territorio: collaborazione, qualità, formazione e capacità di fare rete. La partecipazione dimostra che eventi di questo tipo riescono davvero ad avvicinare persone, imprese e comunità».

«Vedere gli studenti muoversi con sicurezza e professionalità davanti a così tante persone è stato motivo di orgoglio per tutti noi», aggiunge il direttore Giuseppe Scura.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Cagliari, si inserisce nel calendario nazionale della Giornata della Ristorazione, appuntamento insignito nel 2023 della Medaglia del presidente della Repubblica per il suo alto valore simbolico e culturale. Una manifestazione che, anche a Cagliari, ha confermato il ruolo della ristorazione come motore di accoglienza, identità e sviluppo del territorio.

(Unioneonline/A.D)

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