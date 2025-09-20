Due giovani pusher arrestati in poche ore a Cagliari e Assemini.

Due distinte operazioni della Polizia contro lo spaccio di droga. Il primo a finire in manette è un ragazzo di Assemini, già noto alle forze dell’ordine e affidato in prova ai servizi sociali.

I Falchi, che da tempo monitoravano i suoi movimenti, hanno effettuato una perquisizione presso la sua abitazione e hanno trovato diverse dosi confezionate di cocaina e hashish oltre a 1.200 euro ritenuti provento dell’attività illecita.

Considerata la reiterazione del reato per il quale era stato già condannato, il giovane è stato arrestato e segnalato al Tribunale di Sorveglianza, che dovrà ora valutare la revoca della misura alternativa.

Poco dopo, sempre a Cagliari, i Falchi hanno intercettato un giovane cagliaritano durante un controllo di routine. Alla vista degli agenti, il ragazzo ha tentato la fuga, ma è stato prontamente bloccato. Addosso anche lui aveva diverse dosi di cocaina, hashish e denaro in contanti.

Arrestato in flagranza, è stato giudicato con rito direttissimo e condannato a 10 mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata