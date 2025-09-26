La sindaca di Dorgali ha proclamato il lutto cittadino per domani, in segno di cordoglio per la scomparsa della dottoressa Maddalena Carta, 38 anni, medico di base.

Veduta di Dorgali

La dottoressa è morta ieri a Cagliari, all’ospedale Brotzu, dove era stata trasportata in elisoccorso dopo un malore accusato nella serata di giovedì.

La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito l’intera Dorgali e non solo. Maddalena Carta, giovane professionista, era conosciuta per la sua dedizione al lavoro e alla cura delle persone. Negli anni passati aveva anche prestato servizio volontario durante le edizioni di Cortes Apertas, come operatrice della Croce Verde.

In segno di rispetto e partecipazione al dolore della famiglia, il Comune ha disposto la sospensione delle attività pubbliche in concomitanza con i funerali, che si terranno domani mattina alle 9.

Durante la cerimonia funebre, le bandiere saranno esposte a mezz’asta sugli edifici comunali. Le attività pubbliche e ricreative saranno temporaneamente sospese, e l’edizione attuale delle Cortes Apertas sarà dedicata alla memoria della dottoressa Carta.

L’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Angela Testone, nella proclamazione del lutto cittadino «invita la cittadinanza a mantenere un comportamento improntato alla sobrietà e al rispetto, anche durante le attività previste in paese, per onorare la memoria di una figura tanto cara alla comunità».

© Riproduzione riservata