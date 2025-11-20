Anas ha riaperto alla circolazione un tratto della statale 131 tra Monastir e Nuraminis. Gli interventi, nell’ambito dei lavori di ammodernamento del nuovo tratto in corso di realizzazione, hanno portato al completamento della nuova pavimentazione drenante, con la sistemazione della nuova segnaletica.

Nei prossimi giorni, si legge in una nota, gli interventi riguarderanno la carreggiata opposta in direzione, «compatibilmente con le condizioni meteorologiche e senza interferire sul traffico».

I lavori di ammodernamento interessano un tratto di dieci chilometri per un investimento complessivo di circa 65 milioni di euro. L’apertura al traffico è ipotizzabile entro la primavera del 2026.

