«Complici della violenza transfobica»: l’Aou di Cagliari condanna lo striscione contro due mediciScritta comparsa al San Giovanni di Dio, solidarietà dell’azienda sanitaria ai professionisti dell’ambulatorio “Affermazione di genere”. Il commissario: «Immagini consegnate alle forze dell’ordine»
«Complici della violenza transfobica»: questa la scritta comparsa su uno striscione trovato affisso al San Giovanni di Dio, a Cagliari, contro la professoressa Federica Pinna, direttrice della Psichiatria dell’ospedale, e all’endocrinologo Alessandro Oppo, che gestiscono l’ambulatorio di “Affermazione di genere”.
«L’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari stigmatizza il vile attacco», dice Vincenzo Serra, commissario straordinario dell’Azienda ospedaliero-universitaria cagliaritana.
«Ai due nostri professionisti», prosegue serra, «che si dedicano con passione e professionalità alla presa in carico delle persone con incongruenza di genere, va tutta la nostra solidarietà e vicinanza. Ovviamente forniremo alle forze dell’ordine le immagini in nostro possesso. Ci auguriamo che gli autori vengano identificati presto».
(Unioneonline/E.Fr.)