«Complici della violenza transfobica»: questa la scritta comparsa su uno striscione trovato affisso al San Giovanni di Dio, a Cagliari, contro la professoressa Federica Pinna, direttrice della Psichiatria dell’ospedale, e all’endocrinologo Alessandro Oppo, che gestiscono l’ambulatorio di “Affermazione di genere”. 

«L’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari stigmatizza il vile attacco»,  dice Vincenzo Serra, commissario straordinario dell’Azienda ospedaliero-universitaria cagliaritana.  

«Ai due nostri professionisti», prosegue serra, «che si dedicano con passione e professionalità alla presa in carico delle persone con incongruenza di genere, va tutta la nostra solidarietà e vicinanza. Ovviamente forniremo alle forze dell’ordine le immagini in nostro possesso. Ci auguriamo che gli autori vengano identificati presto».

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata