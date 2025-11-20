Altre 43 persone identificate, cinque allontanate dalla zona rossa prorogata sino al 28 febbraio ed estesa a Cagliari dopo l’ordinanza del Prefetto.

I carabinieri hanno subito dato attuazione all’ordinanza prefettizia e nel corso dei servizi straordinari di controllo, tra la serata di ieri e la notte appena trascorsa, è stato disposto l’allontanamento dall’area per cinque persone, tutti stranieri già noti alle forze dell’ordine.

Si tratta di un trentenne pakistano residente ad Assemini, un trentanovenne marocchino senza fissa dimora, un ventiquattrenne tunisino, un ventiquattrenne guineano residente a Cagliari e un ventiseienne somalo senza fissa dimora.

Il provvedimento del prefetto ha esteso la zona a tutela rinforzata già istituita nel cuore di Cagliari a via Sassari sino all’inserzione con viale La Playa, lungo lo stesso viale La Playa, comprendendo il vicino centro commerciale e il campus universitario, nonché piazza Matteotti, davanti alla stazione ferroviaria.

Una decisione che «risponde all’esigenza di assicurare un presidio e una tutela rafforzati in aree che sono spesso state interessate da episodi di degrado e microcriminalità, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e alle attività economiche».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata