Si è svolto stamattina a Cagliari il primo seminario sulla gestione del personale degli Enti locali, del contratto in essere e delle novità del rinnovo dello stesso contratto, sia in sede nazionale che in quello regionale. Un incontro necessario che l'associazione Enti locali, Asel Sardegna ha voluto organizzare anche in prospettiva delle nuove assunzioni e dei fondi necessari.

In un'aula gremita di amministratori e dirigenti dei Comuni sardi, è intervenuto dopo i saluti del presidente dell'associazione Rodolfo Cancedda, il relatore docente Arturo Bianco, noto esperto a livello nazionale sulla gestione del personale. Oltre agli aspetti normativi, Bianco, si è soffermato sulle capacità e sulle procedure di assunzione da affrontare, sulla contrattazione decentrata e sull’attuazione del “comparto unico “Regione- Enti Locali”, tema quest’ultimo di viva attualità, che vede un confronto abbastanza serrato in Consiglio regionale. Un altro incontro è previsto per domani mattina a Tramatza.

