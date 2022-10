Già da domani, assicura il direttore dell’Arst, Carlo Poledrini, arriveranno i primi 5 nuovi autobus in servizio sul territorio – tra San Gavino, Sanluri e Guspini – per andare incontro alle richieste degli studenti del Medio Campidano.

I ragazzi questa mattina hanno manifestato a Cagliari: pullman più sicuri e puntuali – era uno dei punti al centro della protesta per andare a scuola.

“I ritardi nella consegna dei nuovi mezzi - aggiunge Poledrini - sono dovuti alla situazione internazionale, gli autobus infatti utilizzano molta tecnologia di produzione asiatica, così come le vetture, e questo ha comportato uno slittamento delle consegne che non ha consentito finora la sostituzione degli autobus più vecchi soggetti a frequenti guasti e fermi. Ciò ha avuto come conseguenza una riduzione dei mezzi a disposizione degli studenti con inevitabili disservizi".

Inoltre dalla prossima settimana saranno disponibili ulteriori 10-15 nuovi bus. "Entro la fine dell'anno - annuncia il direttore di Arst - avremo in esercizio circa nuovi 150 bus che saranno in grado di risolvere completamente tutte le problematiche di trasporto degli studenti. Naturalmente stiamo provvedendo nel transitorio anche con il ricorso a vettori privati laddove gli stessi abbiamo partecipato alle nostre gare di appalto".

L’azienda sottolinea inoltre che “dopo il Covid, le attese dei viaggiatori sulla qualità del trasporto si sono sollevate: durante i periodi più critici della pandemia si viaggiava più comodi con capienze ridotte e nessun passeggero in piedi”.

