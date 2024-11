Doppio appuntamento con l'apneista di fama internazionale Umberto Pelizzari, che sarà a Cagliari per un seminario motivazionale nelle giornate di domani, lunedì 25 novembre, e giovedì. A organizzarlo le professoresse Francesca Cabiddu e Ludovica Moi, con il supporto dell'istruttore di apnea Roberto Mattana dell'Apnea Academy. Pelizzari in carriera, fra i suoi grandi traguardi, vanta 16 record mondiali di apnea profonda ed è stato il primo uomo a raggiungere in apnea la profondità di -150 metri in assetto No-Limits.

Il titolo del seminario è "Umberto Pelizzari si racconta: dal fascino dell'apnea alle sfide della vita". Domani dalle 10 alle 14 il primo appuntamento, nell'Aula A dell'Università in viale Sant'Ignazio 74: le prime due ore sono aperte a tutti, le altre per massimo 50 studenti. Giovedì, dalle 12 alle 14, l'incontro all'Orto Botanico sarà solo per gli studenti iscritti. Attraverso un racconto motivazionale, Pelizzari esplorerà il legame tra l’apnea e la vita accademica, fornendo spunti preziosi su come affrontare stress, sfide personali e raggiungere traguardi ambiziosi.

Il programma della prima giornata prevede dalle 10 alle 12 una sessione teorica aperta a tutti e riguardante esperienze sportive, gestione dello stress, importanza del lavoro di squadra e resilienza. Dalle 12 alle 14 attività pratica con esercizi di respirazione e rilassamento, guidati da Pelizzari e da istruttori Apnea Academy. La seconda giornata, giovedì, vedrà una sessione pratica per consolidare le tecniche apprese, insieme agli istruttori di Apnea Academy.

(Unioneonline/r.sp.)

