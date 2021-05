Sarà attivo da lunedì e sino al 31 ottobre anche in Sardegna il nuovo servizio di pronto intervento per i soccorsi in acqua.

Una squadra di sommozzatori garantirà in tutti i reparti volo dei vigili del fuoco (nell'isola è operativo ad Alghero) i soccorsi per eventuali emergenze nel periodo estivo.

L'importante servizio è stato attivato anche grazie alle esercitazioni che le squadre dei sommozzatori di Cagliari e Sassari hanno ultimato ieri nella marina di Torregrande. Per tutta la settimana le squadre dei sommozzatori dei vigili del fuoco hanno effettuato quotidianamente un apposito corso di addestramento all'interno del Golfo di Oristano, con il supporto operativo degli uomini e dei mezzi in dotazione al Comando provinciale di Oristano.

Le ultime esercitazioni si sono svolte davanti alla spiaggia di Torregrande con uno degli elicotteri di stanza alla base di Alghero. I sommozzatori hanno simulato degli interventi di soccorso e di recupero di naufraghi in seguito di un incidente navale.

