Il ministro della Difesa Guido Crosetto a Cagliari ricorda Claudio Cadeddu, il militare di Quartu Sant’Eena morto in Kosovo dopo un incidente stradale sulla strada per Pristina.

Il cordoglio in occasione della Festa delle Forze armate, con la cerimonia che quest’anno si è svolta eccezionalmente nell’Isola: «Sono convinto che celebrare insieme il giorno dell’Unità nazionale e la giornata delle Forze armate sia importante e doveroso nei confronti dei nostri marinai, soldati, avieri, carabinieri, finanzieri, soprattutto quelli che hanno sacrificato la propria vita o che portano sulla propria pelle i segni del loro servizio allo Stato».

«Mi sia concesso un passaggio in questa terra – continua Crosetto – per salutare l’ultimo dei nostri che ci ha lasciato: un soldato sardo, Claudio Cadeddu, e penso che sia giusto indirizzare alla figlia di 9 anni l’abbraccio di tutti noi, quell’abbraccio che il papà non potrà darle». A seguire l’intervento un lungo e commosso applauso dei presenti, al quale si è unito il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

