Altri 313 casi di coronavirus sono stati rilevati oggi in Sardegna dall’Unità di crisi su 3.234 persone testati. Con 6.834 tamponi molecolari e antigenici processati in totale nelle ultime 24 ore il tasso di positività si attesta al 4,6%.

Due i decessi di giornata, un uomo di 82 e una donna di 79 anni, entrambi residenti nella Città Metropolitana di Cagliari.

In crescita i ricoveri. In terapia intensiva sono 20 i pazienti, uno in più rispetto al dato di ieri. In area medica abbiamo invece 190 persone ricoverate, con un incremento di 11 unità nelle ultime 24 ore.

Quasi 7.500 i sardi positivi e in isolamento domiciliare, per la precisione 7.498 (+73 rispetto a ieri).

(Unioneonline/L)

