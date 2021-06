Restano pienamente sotto controllo i numeri sul Covid in Sardegna. Nell’ultimo bollettino si registrano infatti solo 6 nuovi contagi, su oltre 4.600 tamponi effettuati, per un tasso di positività di poco superiore allo 0,1%.

L’Isola però piange altre tre vittime, mentre prosegue il calo del numero dei pazienti ricoverati in ospedale.

Ecco tutti i dati ufficiali del 22 giugno 2021: “Sono 57.128 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 6 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.360.214 tamponi, per un incremento complessivo di 4.613 test rispetto al dato precedente.

Si registrano tre nuovi decessi (1.488 in tutto). Il dato dei ricoveri ospedalieri segna 53 pazienti in area medica (-12 rispetto al precedente monitoraggio), mentre sono 4 (-1) le persone in terapia intensiva, dove non si registrano nuovi ingressi.

Attualmente in Sardegna sono 2.384 le persone in isolamento domiciliare e 53.199 (+52) i guariti. Sul territorio, dei 57.128 casi positivi complessivamente accertati, 14.955 (+1) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.680 (+3) nel Sud Sardegna, 5.165 a Oristano, 10.962 (+2) a Nuoro, 17.352 a Sassari”.

