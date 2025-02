Sono circa trecento i partecipanti al corteo antifascista partito da via Sant'Alenixedda, a Cagliari, e diretto in piazza Costituzione. Una manifestazione organizzata per denunciare «il clima di violenza che si fa sempre più imponente nelle nostre vie e di fronte alle scuole che frequentiamo».

Un corteo organizzato dal coordinamento antifascista cagliaritano, con manifestazione annunciata, seguito attentamente dagli agenti della Questura presenti per garantire la sicurezza ed evitare eventuali contatti con gruppi riconducibili alla destra estrema.

«Scendiamo nelle strade della nostra città per riflettere sul clima che in questi mesi si respira a Cagliari. Più di un settimana fa, i militanti della sede locale di Casapound e Blocco studentesco hanno aggredito in gruppo un compagno reo di aver coperto l’ennesima scritta fascista nei pressi di piazza Galilei, gli stessi che hanno compiuto questa aggressione erano liberi nei giorni seguenti di poter volantinare di fronte alle nostre scuole e continuare con le loro attività indisturbati», spiegano gli organizzatori.

