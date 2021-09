Continuità garantita per la Sardegna anche in relazione alla linea marittima Civitavecchia-Cagliari-Arbatax.

A confermarlo il ministro alle Infrastrutture Enrico Giovannini rispondendo oggi alla Camera al question time.

In relazione a questa linea “il 20 luglio 2021 – ha specificato Giovannini – il Ministero ha provveduto ad effettuare una consultazione dei principali operatori del settore, propedeutica all'eventuale affidamento diretto, e all'esito della consultazione - e questa penso sia una buona notizia - è stata selezionata un'offerta che prevede la prosecuzione del servizio sulla citata linea per un periodo di 6 mesi, nelle more dello svolgimento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del medesimo servizio per la durata di 5 anni. Quindi la continuità territoriale è assicurata".

"Il Governo è fortemente impegnato ad assicurare la regolarità dei servizi di trasporto marittimo ed aereo da e per la Sardegna", ha ancora detto il ministro, ricordando in particolare che per i collegamenti aerei, "a seguito della cessazione a partire dal prossimo 15 ottobre dell'operatività di Alitalia, affidataria dei servizi onerati sulle rotte da Alghero, Cagliari e Olbia verso Roma Fiumicino e verso Milano Linate, è stata attivata la procedura d'emergenza ed ho firmato, nella giornata di ieri, il decreto ministeriale n. 357, in forza del quale la Regione Sardegna potrà attivare immediatamente la selezione, con procedura accelerata, del vettore cui affidare per i prossimi sette mesi i voli da e per l'isola".

Sulla continuità marittima, il ministro ha ricordato che sono state "restituire al mercato le linee Livorno-Cagliari e Genova-Olbia-Arbatax, interrompendo qualsiasi forma di sovvenzionamento pubblico". "Relativamente alle linee Napoli-Cagliari e Cagliari-Palermo, sono state espletate procedure di gara che si sono concluse con l'individuazione di un nuovo operatore economico", ha aggiunto.

"Quanto alla linea Genova-Porto Torres, è ancora in corso apposita procedura di gara", ha aggiunto.

"Infine, con riferimento alla linea Civitavecchia-Olbia, il servizio pubblico di continuità territoriale è garantito, senza oneri per lo Stato, fino al 31 maggio 2023".

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata