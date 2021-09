Mentre Tirrenia-Cin sembra uscire definitivamente di scena dal servizio Cagliari-Arbatax-Civitavecchia, probabilmente in attesa del prossimo bando per 5 anni annunciato dal ministro Giovannini alla Camera, Grendi, in partnership con Corsica Ferries, conferma di essere una delle compagnie di navigazione che ha partecipato agli inizi di agosto alla consultazione dei principali operatori del settore, in vista dell'affidamento diretto della tratta in continuità territoriale. Un collegamento che, come ha spiegato anche il ministro, è prorogato per 6 mesi in attesa della nuova gara.

La procedura da parte del Mism non è del tutto conclusa e ancora non si conoscono eventuali offerte presentate da altri vettori, ma è possibile che nella proroga e poi nel successivo bando sino a marzo la frequenza della Cagliari-Arbatx-Civitavecchia possa essere trisettimanale.

Ora si attende l'ufficialità della scelta per l'offerta presentata.

