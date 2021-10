È al vaglio della commissione di gara e dell'area legale la documentazione presentata oggi, entro le 10, da Ita Spa come integrazione alla procedura d'urgenza per l'affidamento dei servizi in continuità territoriale aerea tra i tre scali sardi di Alghero, Cagliari e Olbia e gli hub nazionali di Roma Fiumicino e Milano Linate.

Un affidamento, in merito alla gara per i voli agevolati tra la Sardegna e la Penisola, su cui pesa la spada di Damocle del ricorso presentato al Tar da Volotea che aveva partecipato alla procedura d'urgenza insieme a Ita e che, invece, è stata esclusa per un vizio formale.

Ieri la Commissione di gara aveva chiesto delucidazioni a Ita sulla consistenza della flotta e su altre questioni legate sulle autorizzazioni di volo: se questi documenti saranno valutati validi tutti i collegamenti saranno aggiudicati a Ita.

"Diversamente - spiega l'assessore regionale ai Trasporti, Giorgio Todde - già oggi faremo partire una procedura negoziata con gli stessi 12 vettori che erano stati invitati alla procedura d'urgenza, e contiamo di aggiudicare le tratte già lunedì".

La procedura prevede una negoziazione sui termini dell'accordo tra la stazione appaltante e l'operatore economico - in questo caso uno dei 12 vettori - che viene scelto in base al criterio di aggiudicazione scelto, che può essere minor prezzo o miglior rapporto costi/qualità o frequenza del servizio. In questo caso potrebbe rientrare di nuovo in gioco la compagnia low cost Volotea.

"È un vettore privato ed è legittimo che possa voler far valere le proprie ragioni di fronte ad una non aggiudicazione - precisa Todde - da parte nostra possiamo solo dire che la commissione è sovrana e che non credo che il ricorso possa rappresentare un un freno a tutta la procedura".

