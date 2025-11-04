Compleanno speciale per la signora Giuseppa Salaris, vedova dell’Appuntato Leonardo Saragato. Per il traguardo dei cento anni, ha ricevuto la visita di una delegazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari accompagnati dal presidente del consiglio comunale di Cagliari.

I militari, in segno di affetto e riconoscenza, le hanno consegnato un omaggio floreale fortemente voluto dal Comandante Provinciale, Generale di Brigata Luigi Grasso, per testimoniare la vicinanza dell’Arma dei Carabinieri a chi ha condiviso, con dedizione e orgoglio, la vita e i valori dell’Istituzione.

Giuseppa ha accolto i Carabinieri con grande emozione, rievocando i ricordi del suo passato accanto al marito che prestò servizio in diverse sedi della Sardegna, anche presso le Squadriglie. «Eravamo molto innamorati», ha raccontato con un sorriso, mostrando le fotografie che il marito le inviava anche durante la guerra, sempre accompagnate da una piccola dedica.

Giuseppa Salaris, madre di cinque figli – due maschi e tre femmine – nonna, bisnonna e trisavola, ha ricordato anche come il marito, quando era in servizio, spesso portasse a casa qualche collega a pranzo, trasformando quei momenti in occasioni di sincera condivisione familiare.

«I militari del Comando Provinciale di Cagliari – si legge in una nota – hanno voluto rendere omaggio non solo a una donna straordinaria per la sua longevità e la lucidità dei suoi ricordi, ma anche alla memoria di tutti coloro che, con silenziosa dedizione, hanno servito l’Istituzione e il Paese, continuando a mantenere vivo quel legame profondo e autentico che unisce da generazioni l’Arma alle proprie famiglie».

