Cagliari, pericolo di caduta alberi: chiuso viale DiazIl maestrale continua a imperversare, strada interdetta in via precauzionale
Stop alle auto in viale Diaz, a Cagliari, nel tratto davanti alla Fiera, per il pericolo di caduta degli alberi.
Mentre nel capoluogo continua a infuriare il forte vento di maestrale, con raffiche fino a 80 chilometri orari, i vigili del fuoco si sono schierati per impedire il transito dei veicoli lungo la strada dominata da numerosi esemplari di pino marittimo.
Piante vecchie che potrebbero cedere da un momento all’altro, come già accaduto in passato. Per questo il viale resterà chiuso, almeno fino a quando non verrà accertata la tenuta delle piante.