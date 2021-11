Nuovo intervento dei Falchi della Squadra mobile di Cagliari nel quartiere di San Michele dove i residenti segnalano occupazioni abusive di appartamenti in cui si svolgono attività criminali.

Dopo l’operazione dei giorni scorsi, gli agenti sono tornati in via Seruci dove hanno messo sotto sequestro preventivo un appartamento adibito a centrale di spaccio. Due pregiudicati cagliaritani di 35 e 36 anni erano già stati denunciati. I poliziotti avevano riscontrato inoltre un allaccio abusivo alla corrente elettrica ed evidenti danneggiamenti alla struttura per renderla inespugnabile.

(Unioneonline/s.s.)

L'intervento in via Seruci

