Avevano occupato una casa popolare, si erano allacciati abusivamente alla corrente e spacciavano droga.

I Falchi della Polizia hanno sequestrato un appartamento al secondo piano in via Seruci 5 a Cagliari e denunciato due uomini per occupazione abusiva e furto di energia elettrica.

Il blitz dei Falchi è scattato dopo le segnalazioni dei residenti, che avevano notato il continuo via vai con spaccio di droga.

Gli agenti hanno fatto irruzione nell’appartamento, a protezione del quale c’erano uno spuntone metallico inserito in una fessura ricavata nel pavimento e un catenaccio.

La casa popolare era stata occupata da diversi anni, tramite la squadra specializzata dell’Enel è stato individuato l’allaccio abusivo alla corrente elettrice che, con un interruttore nascosto, dava energia all’appartamento.

(Unioneonline/L)

