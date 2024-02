La cena a base di sushi è piaciuta a tutti e tre. Peccato che poi se ne siano andati senza pagare, lasciando il conto scoperto. È successo a Cagliari, da “Art of Sushi”. Ma il volto dei commensali, comprese le targhe dei loro veicoli, sono stati “pizzicati” dalle telecamere di sicurezza del locale. E ora – per evitare il peggio – arriva l’ultimatum del ristoratore che ha affidato al web un messaggio per il trio.

«Informiamo i due uomini e la donna – si legge su Facebook – che venerdì sera sono stati nostri ospiti a cena e che si sono “dimenticati” di pagare il contro che i nostri sistemi di videosorveglianza hanno ripreso i vostri volti e conosciamo le vostre auto, un’Opel Corsa color oro e una Volkswagen T Roc bianca, e le targhe».

«Vi aspettiamo entro questa settimana – continua il post – in ristorante per saldare il conto. Diversamente ci rivolgeremo alle forze dell’ordine».

