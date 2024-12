In occasione dei festeggiamenti del Capodanno, dalle 18 di oggi e sino alle 6 dell'1 gennaio 2025, nel centro storico di Cagliari, e nello specifico in via Roma, viale Trieste, via Pola, viale Merello, viale San Vincenzo, via La Vega, via Marche, via San Giovanni, via Bacaredda, via Sonnino, via XX settembre e in tutta l'area delimitata dalle strade appena citate sono state vietate lattine e bottiglie di vetro. Lo ha stabilito l’ordinanza firmata, per motivi di sicurezza, dal sindaco Massimo Zedda.

In particolare è fatto divieto di introdurre, detenere, depositare al suolo contenitori di vetro o metallo; di vendita per asporto o cessione a qualsiasi titolo di bevande in contenitori di vetro o metallo, da parte di esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, anche erogate da distributori automatici. Gli esercenti dovranno custodire i contenitori di vetro e metallo vuoti evitandone l'esibizione e la facilità di asporto.

Il Comune di Cagliari ricorda che «nell'intera città è raccomandato il non uso di petardi, botti, razzi e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti ad alta rumorosità a tutela dell'incolumità e della salute di persone e di animali di affezione».

A partire dalle 19 di oggi e sino alle 10 dell'1 gennaio, sempre in via precauzionale per tutelare la sicurezza in occasione dei festeggiamenti di Capodanno, è stata anche disposta la temporanea sospensione del servizio ascensori Unione Sarda (alto), Saint Remy e Unione Sarda (basso) in viale Regina Elena.

