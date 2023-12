Massima attenzione nell’uso dei fuochi legali per evitare gravi danni fisici e controlli per impedire l’utilizzo degli artifici vietati. Non solo: chi si mette alla guida di auto e scooter lo faccia in condizioni psico fisiche perfette per ridurre la possibilità di incidenti.

Queste le disposizioni della Polizia di Cagliari in vista dei festeggiamenti di fine anno. E saranno intensificati i servizi di controllo anche in occasione del concerto alla Fiera e della presenza di molte persone nel centro storico.

In particolare gli Artificieri hanno dato dei consigli. «C’è il divieto di utilizzo di alcuni artifici», ha ricordato il dirigente Massimo Imbimbo, «mentre per quelli legali bisogna avere la massima attenzione nel maneggiare i fuochi». Alcuni possono provocare enormi danni fisici. «Per questo una volta accesi», ha spiegato Marco Mele degli Artificieri, «vanno lasciati subito. L’utilizzo degli artifici legali deve avvenire all’aperto e attenzione a non poggiarli su pietre o sassi perché possono essere proiettati anche a lunga distanza».

Lorenzo Cosseddu, della Polizia Stradale, ha ricordato che ci saranno dei controlli nelle strade d’accesso alla città e di usare le precauzioni quando ci si mette alla guida: «Soprattutto la distrazione è la causa principale degli incidenti. Rispettare semplici regole può salvare una vita umana».

