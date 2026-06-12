«Dobbiamo assolutamente ultimare  i lavori entri fine luglio». Assicura il rispetto dei tempi programmati per l’intervento sulla Statale 195 Salvatore Campione, responsabile per l’Anas in Sardegna. 

La strada che collega Cagliari con tutti i centri (e le spiagge, vista l’estate alle porte) del versante occidentale del Golfo degli Angeli deve essere rimessa in sesto a causa del passaggio, a gennaio, del ciclone Harry.

Impossibile agire prima: per aprire il cantiere era necessario attendere la fine di quello dell’autorità portuale sulla rotatoria allo svincolo per Conti Vecchi. E se i disagi ci saranno, Anas assicura di aver cercato in tutti i modi di attenuarli.  

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«Abbiamo condiviso il percorso, garantendo sempre l'esercizio di una corsia», dice Campione, «e questo si può realizzare solo lavorando nelle ore diurne, garantendo quindi la movimentazione dei mezzi d'opera e il lavoro degli operai in condizioni di sicurezza».

Il lavoro notturno, che accelererebbe i tempi? «Sarebbe  stato possibile se il tratto di strada  fosse stato totalmente chiusa:  in quel caso avremmo potuto operare per 24 ore:  avremmo ridotto probabilmente i tempi, però era necessario chiudere l'intera carreggiata deviando tutto il traffico sulle strade consortili. Quindi abbiamo preferito operare diversamente».

Gli automobilisrti temono lungaggini. Campione assicura: «No, l'ipotesi che i tempi possano sforare quanto programmato non è in campo. Noi dobbiamo assolutamente ultimare i lavori entro fine luglio». Il 31 è la data fatidica.

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