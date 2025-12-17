Cagliari, i ristoratori del centro offrono un pasto caldo ai senza fissa dimoraL’assessora alle Politiche sociali, Anna Puddu: «Un Natale per tutti non può che partire dall'attenzione per le persone che vivono uno stato di grave marginalità»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
I ristoratori del centro di Cagliari offrono un pasto caldo ai senza dimora ospiti dei dormitori cittadini.
A parlare dei primi due pranzi nell’ambito dell'iniziativa di solidarietà è l’assessora comunale alle Politiche sociali, Anna Puddu.
«Un Natale per tutti non può che partire dall'attenzione per le persone che vivono uno stato di grave marginalità», racconta l’esponente della Giunta Zedda.
Oggi c’è stato il primo evento sul Natale, «un pasto caldo offerto dai ristoratori della Marina e del Corso alle persone senza dimora ospiti nei dormitori cittadini».
Un ringraziamento speciale va «al Consorzio della Marina e a tutti i ristoratori del Corso Vittorio, che hanno reso possibile l'iniziativa consentendo alle persone più fragili di trascorrere una giornata in compagnia».
(Unioneonline)