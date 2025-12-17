Da giovedì 18 dicembre sino al 24 dicembre sono attive le Navette Natale. Il servizio gratuito, finanziato dal comune di Cagliari, è pensato per agevolare gli spostamenti dei cittadini durante lo shopping natalizio e promuovere l’utilizzo dei mezzi pubblici.

Le navette saranno operative tutte le mattine dalle 9 alle 15, con capolinea in piazza Yenne e partenze ogni 20 minuti, e tutti i pomeriggi dalle 16.30 alle 20.30 con la stessa frequenza.

Il percorso della navetta natalizia del Ctm

A bordo sarà presente il personale dedicato che fornirà i biglietti messi a disposizione dal Comune, garantendo assistenza e informazioni lungo tutto il percorso. Per le bambine e i bambini ci saranno anche piccoli gadget in regalo. Inoltre, i passeggeri potranno utilizzare l’app Ctm per conoscere i tempi di arrivo in fermata in tempo reale.

Le navette partono da piazza Yenne con la fermata di fronte allo shop del Cagliari Calcio. Le tappe del percorso prevedono Largo Carlo Felice, via Roma, via XX Settembre, via Sonnino, via Paoli, via Dante, via Sant'Alenixedda, piazza Giovanni XXIII, via Boiardo, via Pascoli, via Petrarca, via Dante, via Alghero, via Sonnino, via XX Settembre, via Roma, Largo Carlo Felice, piazza Yenne (capolinea).

