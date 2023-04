Una giornata di approfondimento dedicata ai cambiamenti climatici e agli effetti sulle risorse idriche in una regione, come la Sardegna, che negli ultimi cinquant'anni ha lavorato per affrontare il problema. L'ha organizzata l'Egas per ragionare su prospettive e soluzioni con i massimi esperti del settore e i rappresentanti degli enti che sovrintendono alla gestione dell'acqua pubblica.

IL PROGRAMMA – Tra gli ospiti più attesi, il 26 maggio al Caesar’s hotel di Cagliari, il meteorologo, climatologo e divulgatore scientifico, oltre che presidente della Società meteorologica italiana e direttore della rivista Nimbus, Luca Mercalli, che aiuterà ad inquadrare ciò che l'Italia sta vivendo e quali sono gli scenari a cui si va incontro.

A rappresentare il quadro dal punto di vista accademico, i team di ricerca dell'Università di Cagliari e Sassari con Giovanni Maria Sechi e Donatella Spano. Per confrontarsi su ciò che è in atto oggi in Italia e quali sono le politiche da mettere in campo nell'immediato futuro per preservare e tutelare il bene interverrà Andrea Guerrini, componente del collegio di Arera, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

Nella seconda parte dei lavori, dedicati alle pratiche virtuose messe in atto in Sardegna, Lombardia e Toscana, si incontreranno i rappresentanti di Egas, Abbanoa, Ait-Autorità idrica Toscana e BrianzAcque.

