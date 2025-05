Un'aggressione ha interrotto, in maniera violenta, il volantinaggio per il Referendum su lavoro e cittadinanza al mercato di via Quirra a Cagliari. Questa mattina, un funzionario della Fillea Cgil distribuiva i volantini e dava informazioni ai cittadini sulla rampa che porta all'ingresso del mercato: un venditore ambulante, di 74 anni, si è avvicinato e lo ha aggredito prima verbalmente con frasi ingiuriose, poi l'ha spinto.

L'aggressore ha prima urlato al funzionario di andare via, poi la situazione è degenerata: la lite è proseguita e si è reso necessario l'intervento dei carabinieri. Che, nel frattempo, avevano ricevuto la richiesta di aiuto dal funzionario: aveva denunciato di essere stato minacciato con una chiave a croce, che l'ambulante aveva preso dalla sua auto. Il venditore, in evidente stato di agitazione, alla vista dei militari ha reagito in maniera ulteriormente violenta, spingendo e strattonando gli operanti nel tentativo di sottrarsi al controllo.

I carabinieri sono riusciti a bloccarlo: il venditore ambulante è stato arrestato e accompagnato in caserma. In attesa della direttissima è ora agli arresti domiciliari. «Condanniamo con forza l’increscioso episodio», dichiarano Cgil e Fillea Cagliari. «Si è trattato di un episodio isolato, per il resto la partecipazione dei cittadini che frequentano il mercato è stata importante».

«Ringraziamo le forze dell’ordine per l’immediato intervento che ha fatto sì che la situazione non degenerasse», la nota di Cgil e Fillea Cagliari, col sindacato che segnala come continuerà nell’opera di coinvolgimento e informazione di tutta la cittadinanza fino al voto dell’8 e 9 giugno.

