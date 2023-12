Domenica 3 dicembre 2023 dalle 6,30 alle 13, in occasione della mezza maratona “CagliariRespira”, cambiano i percorsi di alcune linee CTM.

Le modifiche riguarderanno le linee 1, 3, 5/11, 6, 7, 8/A, 9, 10, 30R, 31R, M, PF, PQ, QS, che devieranno il loro abituale percorso.

Questo il dettaglio dei cambiamenti ai percorsi.

LINEA 1

Direzione Flavio Gioia

I bus, giunti in piazza San Michele, proseguiranno in via Is Maglias, viale Merello, piazza d’Armi, viale San Vincenzo, viale Regina Elena, piazza Costituzione, viale Regina Margherita e via XX Settembre da dove riprenderanno il percorso ordinario.

Direzione Brotzu

I bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno in viale Regina Margherita, viale Regina Elena, viale San Vincenzo, piazza d’Armi, viale Merello, via Is Maglias e piazza San Michele da dove riprenderanno il percorso ordinario.

LINEA 3

Direzione del Sole

I bus, giunti alla rotatoria di Ponte Vittorio, proseguiranno in via Fiorelli e via Tramontana dove riprenderanno il percorso ordinario.

Direzione Abruzzi

Percorso regolare.

LINEA 5/11

Direzione Calamosca

I bus, giunti in piazza D’Armi, proseguiranno in viale San Vincenzo, viale Regina Elena, viale Regina Margherita e viale Bonaria, da dove riprenderanno il percorso ordinario fino alla rotatoria di Ponte Vittorio. I bus proseguiranno poi in via Fiorelli, via Tramontana, viale Poetto e via della Pineta dove alla fermata n. 297 - Della Pineta (Chiesa) effettueranno il capolinea.

Direzione Cinquini

I bus in partenza dalla fermata n. 297 – Della Pineta (Chiesa), giunti in viale Bonaria, proseguiranno in viale Regina Margherita, viale Regina Elena, viale S. Vincenzo e via Is Mirrionis dove riprenderanno il percorso ordinario.

LINEA 6

Direzione Sant’Elia

I bus, giunti alla rotatoria dopo Ponte Vittorio, proseguiranno in via Fiorelli, via Tramontana, viale Poetto e via della Pineta dove alla fermata n. 297 - Della Pineta (Chiesa) effettueranno il capolinea e ripartiranno in direzione Andorra secondo il percorso ordinario.

Direzione Andorra

Percorso regolare dal capolinea presso la fermata 297 – Della Pineta (Chiesa).

LINEA 7

Direzione Yenne

Il bus, giunto in via Sulis, proseguirà in viale Regina Elena, rotatoria Giardini Pubblici, via Badas, Porta Cristina, viale Buoncammino, via Anfiteatro, via Ospedale e via San Giorgio, da dove effettueranno l’inversione di marcia e poi il capolinea alla fermata n. 60 Ospedale (Clinica Macciotta) per riprendere il percorso ordinario.

LINEA 8/A

Direzione Matteotti-Giorgino

I bus diretti in piazza Matteotti limiteranno il percorso in viale Buoncammino, dove effettueranno il capolinea alla fermata n. 69 - Buoncammino (ang. via Belvedere) e riprenderanno il percorso ordinario in direzione Policlinico.

Direzione Policlinico

Percorso regolare dal capolinea presso la fermata n. 69 – Buoncammino (ang. via Belvedere).

Servizio dedicato a Giorgino

Dalle ore 6:30 alle ore 13:00 sarà istituito un servizio navetta: i bus provenienti da Giorgino, giunti in via Riva di Ponente, svolteranno in viale La Plaia dove effettueranno il capolinea alla fermata n. 33 - La Plaia (fronte parcheggio) e ripartiranno in direzione Giorgino secondo il percorso ordinario.

LINEA 9

Direzione Matteotti

I bus, giunti alla rotatoria San Michele/Sant’Avendrace, effettueranno l’inversione di marcia, proseguiranno via San Michele dove effettueranno il capolinea alla fermata n. 109 - Abruzzi (ang. via Campeda) per riprendere il percorso ordinario in direzione Decimo.

Direzione Decimo/Stazione

Percorso regolare dal capolinea presso la fermata n. 109 – Abruzzi (ang. via Campeda).

LINEA 10

Direzione Binaghi

I bus in partenza da via S. Ignazio proseguiranno in via Don Bosco e viale Merello da dove riprenderanno il percorso ordinario.

Direzione S. Ignazio

Percorso regolare.

LINEE 30R-31R

Direzione Matteotti

I bus, giunti in viale Bonaria, proseguiranno in via XX Settembre, effettueranno l’inversione di marcia alla rotatoria via Sonnino/XX Settembre,

proseguiranno in viale Bonaria da dove riprenderanno il percorso ordinario.

Il capolinea è previsto alla fermata n. 334 – Cimitero (Cimitero di Bonaria) da dove ripartiranno in direzione Quartu.

Direzione Quartu

Percorso regolare dal capolinea alla fermata n. 334 – Cimitero (Cimitero di Bonaria).

LINEA M

Direzione Matteotti

I bus, giunti alla rotatoria via Sonnino/via XX Settembre, proseguiranno in via Sonnino e viale Bonaria dove, in prossimità dell’ex Cariplo, effettueranno il capolinea presso una fermata provvisoria.

Direzione Gottardo

I bus in partenza dal viale Bonaria proseguiranno in via XX Settembre da dove riprenderanno il percorso ordinario.

LINEE PF – PQ

Direzione Matteotti

I bus, giunti alla rotatoria di via Lungomare del Golfo/Lungosaline/via dell’Idrovora, proseguiranno in via Lungosaline, piazza Scopigno, via della Pineta, via Milano e viale Bonaria dove verrà effettuato il capolinea alla fermata fronte ex Cariplo.

Direzione Flumini/IV Novembre

I bus, in partenza da viale Bonaria, proseguiranno in via XX Settembre, effettueranno l’inversione di marcia alla rotatoria di via Sonnino/via XX Settembre, ripercorreranno via XX Settembre, viale Bonaria, via Milano, via della Pineta, piazza Scopigno, viale Campioni d’Italia, viale Poetto, rotatoria di Marina Piccola, via Lungosaline e rotatoria via Lungosaline /Lungomare del Golfo, da dove riprenderanno il percorso ordinario.

Essendo interdetta alla circolazione la corsia preferenziale, non si effettueranno le fermate presenti nel tratto viale Campioni d’Italia - viale Poetto – Lungosaline ad esclusione della fermata n. 322 Poetto (fronte G. Rossi).

LINEA QS

Direzione piazza Arcipelaghi

I bus, giunti alla rotatoria di via Lungomare del Golfo/Lungosaline, effettueranno l’inversione di marcia e il capolinea alla fermata n. 379 Saline (AIAS) da dove riprenderanno il percorso ordinario in direzione Deliperi.

Direzione Deliperi

Percorso regolare dal capolinea presso la fermata n. 379 Saline (AIAS).

FERMATE

Sarà istituita una fermata provvisoria in viale Bonaria, lato Ex Cariplo.

Sono soppresse le fermate sulle corsie preferenziali lungo il percorso di gara.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata