«Togliere una pattuglia della Polfer la sera e la notte in una zona di Cagliari ubicata nel cuore della cosiddetta 'movida', non solo pare una soluzione illogica, ma potenzialmente pericolosa per i cittadini».

Lo scrive il sindacato di polizia Siap in una lettera inviata alla nuova dirigente del compartimento Polfer Sardegna, Francesca Monaldi e al questore di Cagliari, Paolo Rossi.

Il sindacato non ha accettato il cambiamento deciso dalla dirigente degli orari di servizio: «Mai ci saremmo aspettati un intervento così drastico in materia di orari di servizio ed in particolare la modifica del turno in quinta del settore operativo della Polizia ferroviaria di Cagliari, in turno 7/13-13/19 - scrive il segretario provinciale del Siapo, Mauro Aresu -. Per chi lo avesse dimenticato, si tratta delle pattuglie che garantiscono la sicurezza della Stazione di Cagliari e delle sue zone di pertinenza durante tutto l'arco della giornata, H24. La pattuglia effettua un efficace lavoro di prevenzione sia negli orari di apertura della stazione, dalle 4,30 alle 23,45 circa, sia in quelli di chiusura. L'operatività di tale servizio si estende, in caso di necessità alle stazioni dei paesi limitrofi fino a quelle di Carbonia, Iglesias e San Gavino».

Il sindacato spiega che la pattuglia serale sarebbe stata tolta per "carenza di personale", ma incalza la dirigente: «Da lei ci saremmo aspettati una bella richiesta urgente di personale al Dipartimento; quello di Cagliari non è il Compartimento di Roma da lei diretto che certamente avrà continui innesti di personale. Cagliari riceve una o due persone ogni paio d'anni che non coprono neanche i pensionamenti e pensare che con soli sei innesti si sistemerebbe l'intero settore operativo».

