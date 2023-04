Si completa il puzzle delle chiusure al traffico nel centro di Cagliari: da questa mattina stop alle auto anche in viale Trieste, nel tratto della strada che va da piazza del Carmine a via Caprera. Proprio via Caprera ora sarà percorribile solo in discesa (come accadeva anni fa), mentre via Maddalena solo in direzione via Roma, con l’obbligo di svolta a destra.

E con la chiusura è subito stato dato il via al cantiere, con i primi scavi ai lati della via, sotto l’attenta supervisione degli archeologi: sulla regolare prosecuzione dei lavori, infatti, pende sempre la spada di Damocle della possibile presenza di reperti di origine romana. Solo poche settimane fa, infatti, era stata ritrovata una fontana di un acquedotto nei pressi della stazione.

Gli unici a poter transitare sono i residenti, ai quali è stato riservato un corridoio centrale per raggiungere abitazioni e garage privati, ma ad essere penalizzati dalla chiusura sono soprattutto le attività commerciali: «Per lo scarico di particolari merci», spiega l’assessore comunale al Traffico, Alessio Mereu, «sarà possibile mettersi d'accordo con l'impresa. Sapevamo che non sarebbe stata una passeggiata, ma volevamo fare il massimo per rilanciare viale Trieste, ultimamente abbastanza pericolosa anche per le piante e per la sicurezza in generale. Quando i lavori saranno finiti tutte queste difficoltà saranno ripagate».

I lavori sono divisi in cinque lotti: finito il primo intervento, si riaprirà il tratto di strada interessato dai lavori iniziati oggi e si procederà in direzione via Roma.

