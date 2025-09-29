È finito in manette un giovane di 23 anni, residente a Cagliari, sorpreso in possesso di numerose dosi di cocaina pronte per lo spaccio. L’arresto è avvenuto nella notte, al termine di un breve inseguimento per le strade cittadine.

Tutto è iniziato in via Scano, dove una pattuglia della Squadra Volante, impegnata in un normale servizio di controllo del territorio, ha notato un’auto sospetta ferma al semaforo. Alla vista della volante, il conducente ha improvvisamente accelerato, tentando di allontanarsi a forte velocità.

Gli agenti si sono messi subito all’inseguimento e sono riusciti a bloccare il veicolo qualche centinaio di metri più avanti, tra via Carboni Boi e via Cugia.

Una volta fermato, il giovane è stato identificato e sottoposto a perquisizione: all’interno dell’auto, nel tappetino lato guida, sono state trovate tre bustine contenenti una sostanza bianca, ritenuta cocaina.

Gli agenti però hanno anche recuperato un involucro lanciato dall’auto in corsa durante la fuga, nei pressi della rotonda davanti alla Questura. All’interno, altre cinque bustine identiche a quelle trovate in auto.

La perquisizione è poi proseguita a casa del giovane, dove sono state trovate ulteriori 24 bustine con la stessa sostanza, per un totale complessivo di 32 dosi, pari a circa 8 grammi di cocaina. Sempre in casa, gli agenti hanno inoltre trovato la somma di 425 euro in contanti, nascosta dentro una custodia per occhiali, probabile provento dell’attività di spaccio.

Il giovane è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La posizione dell’uomo è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, che nelle prossime ore valuterà la convalida dell’arresto.

