Gli Agenti della Squadra Volante della Polizia di Cagliari hanno tratto in arresto due uomini, di 38 e 36 anni, per indebito utilizzo di carte di pagamento e per ricettazione.

L’allarme è scattato dopo la segnalazione di un cittadino, che ha avvisato la Polizia che ignoti, dopo aver infranto un finestrino, avevano fatto razzia nella sua auto posteggiata, portando via un portafoglio, denaro contante e altri effetti personali. E che gli stessi avevano iniziato a usare il suo bancomat.

Ma i due responsabili sono stati presto rintracciati: subito dopo il furto si erano infatti recati in un bar tabacchi di via San Michele per comprare numerosi pacchetti di sigarette, per una spesa totale di 60 euro, saldata usando proprio la carta rubata nella vettura.

Agli agenti è bastato seguire le “tracce elettroniche” del pagamento, individuare il tabaccaio e visionare le immagini delle videosorveglianza per identificare i due ladri, volti già noti alle forze dell’ordine.

A quel punto gli agenti li hanno raggiunti e bloccati, vicino a piazza San Michele, dopo che tra l’altro avevano provato a fare ulteriori acquisti, anche se invano, visto che le carte nel frattempo le carte erano state bloccate dal proprietario.

In seguito alle perquisizioni i poliziotti hanno poi rinvenuto 22 pacchetti sigillati di sigarette, nascosti all’interno degli zainetti in possesso dei due, e anche il portafoglio sottratto.

Inevitabile è scattato così l’arresto per entrambi.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata