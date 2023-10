L’Anfiteatro romano di Cagliari è chiuso, in compenso sono aperti gli scavi di via Dettori. Il cantiere che delimita la zona rossa, istituita in seguito ai crolli di gennaio, ieri è stato preso di mira da un gruppo di vandali.

La recinzione è stata divelta sia in piazza Aramu che in piazzetta Savoia e ora quella strada è diventata davvero pericolosa soprattutto per i turisti che si affacciano convinti sia un reperto archeologico.

Per il momento no, ma presto lo diventerà. Nel frattempo sarebbe il caso di mettere in sicurezza l’area e, casomai, garantirle più sorveglianza.

