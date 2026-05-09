A poche ore da Cagliari-Udinese, che richiama allo stadio tifosi da tutta la Sardegna, un nuovo cantiere manda in tilt il traffico per entrare nel capoluogo. È quello aperto mercoledì in via Riva di Ponente, la strada di ingresso che porta verso via Roma, che da stamattina ha “invaso” anche viale La Plaia e ridotto ulteriormente le corsie a disposizione.

I veicoli sono a passo d’uomo da stamattina, complice l’intervento (di e-distribuzione) che ha paralizzato la circolazione in entrambi i sensi di marcia. E la situazione, oggi, è ancor più pesante visto il notevole afflusso per la partita, in una delle strade più utilizzate (assieme all’Asse mediano) per raggiungere lo stadio.

Il cantiere è stato aperto mercoledì: già dal primo giorno le code erano piuttosto lunghe, specialmente nell’ora di punta. Ma oggi, con l’ampliamento, il traffico è peggiorato e riguarda (in particolare) chi arriva a Cagliari dal ponte della Scafa e dalla statale 130.

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