All'ospedale microcitemico di Cagliari si è tenuta la conferenza dal titolo “Talassemia oggi. La voce dei protagonisti”, organizzata dall’Ente Renzo Galanello in collaborazione con Thalassazione e Ates.

L’iniziativa è stata realizzata in coincidenza della Giornata internazionale della Talassemia. Per la prima volta è stata conferita la speciale onorificenza di “ambasciatore del dono” a Luciano Porcu, 1° luogotenente del battaglione trasmissioni “Gennargentu” dell’Esercito italiano.

«In segno di profonda gratitudine – questa la motivazione - per l'eccezionale spirito di servizio e l'altissimo senso del dovere, prezioso punto di raccordo tra la realtà militare e l'Avis provinciale di Cagliari. Con leadership etica e con rara perizia, ha saputo coniugare lo spirito dell'Esercito Italiano con il fine solidaristico della donazione, garantendo una speranza concreta a chi vive grazie alle terapie trasfusionali. Esempio di virtù civili e militari a tutela della vita umana».

(Unioneonline/A.D)

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