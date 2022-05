Sviluppato dal Comune di Cagliari e dal Centro ricerche mobilità – Università di Cagliari, in partenariato con Regione, Ctm, Arst e Playcar, il progetto “Svoltiamo” verrà presentato domani alle 10 nell’aula magna della Facoltà di Ingegneria e architettura alla presenza di Gianni Fenu (prorettore vicario ateneo del capoluogo), Paolo Truzzu (sindaco di Cagliari), Alessio Mereu (assessore comunale Mobilità), Italo Meloni (responsabile scientifico del progetto), Eleonora Sottile e Francesco Piras (ricercatori Crimm).

Al centro dell’iniziativa c’è una applicazione gratuita per smartphone che per la prima volta verrà utilizzata nel capoluogo sardo con l’intento di realizzare una mobilità intelligente e sostenibile per quanto riguarda gli spostamenti casa-lavoro o casa-studio verso Cagliari.

Sono circa 11.500 le persone che hanno mostrato interesse per il progetto e tra questi sono 5.001 quelle che hanno compilato il primo questionario sulle proprie abitudini di viaggio comprese tra novembre 2019 e gennaio 2020.

A giugno partirà la seconda fase col monitoraggio del comportamento di viaggio dei cittadini grazie all’app “Svoltiamo” che consentirà di guadagnare punti per ogni km effettuato con una modalità di trasporto sostenibile e usufruire dei “Buoni mobilità”. Il valore complessivo dei Buoni è di 122mila euro.

(Unioneonline/s.s.)

