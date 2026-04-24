Una città che è scrigno di storia e arte, ma anche misteri e storie di fantasmi: questo weekend le visite di "Cagliari Ghost Tour", a cura dello storico dell'arte e guida regionale Claudio Portas, andranno a toccare sabato 25 il centro storico di Cagliari, con "Fantasmi a Castello" dalle 18 in piazza Arsenale, e domenica 26 il cimitero monumentale del capoluogo, con "I Segreti di Bonaria" in programma per le 10 da piazza Cimitero. Agli interessati vengono consigliate prenotazione e massima puntualità, con orario d'incontro venti minuti prima dell'inizio di entrambi i tour.

Fantasmi a Castello

Numerosi sono i racconti e le leggende che da sempre circolano sugli spettrali avvistamenti nel cuore della città vecchia: e il percorso in esterno si snoderà tra i punti focali delle storie di fantasmi cagliaritane, muovendosi tra le vie di Castello celebri per le misteriose apparizioni. Dallo spirito senza testa che si aggirerebbe per via Dritta alle oscure presenze dell'area dove un tempo sorgeva il Monastero di santa Caterina ‒ rovinosamente crollato nel 1747, causando la tragica morte di ventidue educande e suore ‒ e ancora la presunta "coga" e viceregina Maria De Requesens, che infesterebbe i vicoli più bui dell'antico quartiere, tanti altri temi saranno affrontati da Portas.

I Segreti di Bonaria

Il cimitero monumentale è noto per l'essere divenuto nel tempo una vera e propria galleria d'arte a cielo aperto, con i linguaggi artistici a cavallo tra Ottocentro e Novecento che diventano il primo indizio del racconto di una borghesia cagliaritana nella sua massima ascesa. Ma si dice che anche a Bonaria siano possibili anche spettrali incontri, di cui abbondano i racconti: dallo spirito senza pace che apparirebbe nei solstizi estivi e invernali di ogni annata, alle leggende su presunte evocazioni demoniache, passando anche per le lugubri dicerie sullo scienziato Efisio Marini, Portas illustrerà queste e tante altre storie di tenebra e mistero.

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