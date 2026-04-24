Spaccata nella notte in via Sassari, a Cagliari, nel ristorante di street food asiatico Don. Il colpo sarebbe avvenuto verso le 5 del mattino: i ladri hanno rotto il vetro della porta automatica del locale portando via la cassa automatica.

«All’interno c’erano circa 100 euro, ma sono più i danni e i disagi provocati. La cassa che hanno rubato da sola vale circa 7mila euro», racconta Ricky Fu Pihao, il proprietario di Don. «Siamo preoccupati perché episodi di questo tipo in centro accadono sempre più di frequente», ha aggiunto, «tra la cassa e la porta automatica arriviamo a quasi 10mila euro di danni».

Il vetro della porta è stato già sistemato in tarda mattina e il ristorante ha così potuto lavorare normalmente. Sulla spaccata indagano i carabinieri.

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