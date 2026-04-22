Viale Trieste, via libera alla riqualificazione del secondo lotto tra via Pola e piazzale TrentoL’ok dalla Giunta comunale di Cagliari. Investimento di 10,5 milioni di euro
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La Giunta comunale di Cagliari ha approvato, su proposta dell’assessore Yuri Marcialis, il progetto definitivo-esecutivo relativo alla riqualificazione ambientale e paesaggistica del secondo lotto di viale Trieste, nel tratto compreso tra via Pola e piazzale Trento. L’intervento prevede un investimento complessivo pari a 10,5 milioni di euro, di cui 6 milioni a valere su fondi europei PN Metro Plus 21-27 e 4,5 di risorse comunali.
Il progetto di riqualificazione consiste nel ridisegno delle aree per auto e per pedoni con l'inserimento di una nuova pista ciclabile sul lato ovest. Verrà realizzato un nuovo impianto di illuminazione pubblica, più efficiente e sostenibile, e saranno rinnovate le reti idriche e fognarie. Verranno utilizzate superfici permeabili in terra e prato, favorendo la naturale respirazione del suolo e mitigando l'impatto climatico.
Un'attenzione particolare - spiega l'amministrazione comunale - è rivolta al patrimonio naturale: il progetto tutela i ficus che caratterizzano il viale e ne prevede il potenziamento attraverso nuovi impianti della stessa specie, con l'obiettivo di preservare le caratteristiche botaniche del luogo. Il progetto sarà poi completato con nuovi elementi d'arredo urbano.
(Unioneonline)