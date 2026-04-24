Astensione dal lavoro straordinario da oggi fino al 19 maggio, giorno in cui scatterà uno sciopero di quattro ore. È l’azione di protesta del personale della Sogaer, la società che gestisce l’aeroporto di Cagliari-Elmas.

L’annuncio arriva dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti all’indomani dell’esito negativo dell’incontro che si è svolto in Prefettura con l’azienda. Secondo le sigle sindacali, il confronto ha evidenziato ancora una volta l’assenza di risposte concrete sui temi al centro della vertenza: premio di risultato, lavaggio dei Dpi, ferie, maggiorazione domenicale e, più in generale, «il rispetto delle condizioni di lavoro e della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori».

«L’azienda continua a rinviare, a sottrarsi alle proprie responsabilità e a non misurarsi nel merito con richieste giuste e fondate», dichiarano i sindacati. «Per questo la mobilitazione si rafforza: perché nasce da problemi reali e dalla determinazione delle lavoratrici e dei lavoratori che ogni giorno garantiscono l’operatività dello scalo».

Lo sciopero si terrà il 19 maggio dalle 11 alle 15. Contestualmente è stata indetta anche l’astensione da tutte le prestazioni di lavoro straordinario e supplementare dalla mezzanotte del 24 aprile al 19 maggio.

La vertenza, aggiungono, non riguarda solo aspetti economici, ma investe anche un principio più generale di rispetto del lavoro, riconoscimento dei diritti e qualità delle relazioni industriali. «La mobilitazione rappresenta una scelta necessaria per ristabilire un equilibrio in un confronto che, fino a oggi, l’azienda ha affrontato senza una reale volontà di trovare soluzioni vere. Mentre il dibattito pubblico si concentra sulla possibile privatizzazione dello scalo di Cagliari e su un management ormai prossimo alla scadenza, si rischia di relegare in secondo piano le prospettive e le condizioni dei lavoratori».

Le organizzazioni sindacali precisano infine che la protesta si svolgerà nel rispetto della normativa vigente, con garanzia delle prestazioni indispensabili e dei servizi minimi essenziali, in particolare per le attività aeroportuali e i servizi di sicurezza.

(Unioneonline/ A.D)

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