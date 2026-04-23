Riaprono al traffico via Vesalio (in direzione Terramaini) e via Cesare Pintus, a Cagliari. 

La circolazione era stata interdetta a causa di lavori urgenti di Abbanoa sul collettore Q1, che passa nel sottosuolo a ridosso del Convitto nazionale: il collasso della tubatura aveva comportato importanti allagamenti nella zona e gli operai hanno dovuto scavare in profondità per poter effettuare la riparazione. 

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Intanto era stato bloccato l'accesso alla strada che ospita gli uffici dell’Agenzia delle entrate, a ridosso dei binari della Metro leggera, ma soprattutto via Vesalio: impossibile viaggiare da via Flavio Gioia verso il parco di Terramaini. Il traffico era convogliato su via Riva Villasanta e via Risorgimento, che all’ora di punta si trasformavano in imbuti. 

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Ma anche con la riapertura i disagi per gli automobilisti non sono finiti: via Vesalio  è interessata da lavori di ulteriore restringimento della carreggiata, in ambo i sensi.

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Oltre alla pista ciclabile è in corso di realizzazione un sistema di aiuole laterali che restringeranno il piano viario. Il test sulla funzionalità dell’opera si avrà quando si registreranno degli incidenti, anche non rilevanti, sull’asse mediano o in viale Marconi: quando succede è proprio quella la strada più utilizzata per raggiungere l’hinterland. E già con quattro corsie il blocco del traffico era assicurato.

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(Unioneonline/E.Fr.)

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