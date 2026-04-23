L’ex hangar abbandonato è pronta a riprendere vita. È stato inaugurata stasera la nuova “casa di quartiere” in via Nebida al civico 36 nel rione di Is Mirrionis.

La struttura, ottocento metri quadrati, è da oggi casa di 15 associazioni, residenti e cittadini. Nel calendario delle attività ci sono eventi, mostre, laboratori musicali, corsi di lingua inglese e spagnolo, di ballo e pilates, proiezione di cortometraggi, percorsi di alfabetizzazione digitale, sportelli di orientamento, formazione e accompagnamento all’imprenditorialità.

«Uno spazio che si aggiunge ad altri spazi a disposizione della città in altri quartieri, faremo anche altri investimenti dal centro alla periferia con spazi simili» commenta il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda.

«La particolarità di questo spazio è dovuta – prosegue -, oltre alla bellezza del luogo, anche al fatto che si tratta di uno spazio molto grande per un quartiere molto popoloso e che quindi meritava un luogo di queste dimensioni, dedicato alla cultura, ai servizi sociali, allo spettacolo e allo sport, a beneficio di tutti, dai più piccoli ai più grandi».

L’intervento fa parte dell’Investimento territoriale integrato (Iti) Is Mirrionis e della strategia di Sviluppo urbano sostenibile finanziata da fondi Fesr e Fse per un totale di 3,6 milioni di euro.

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