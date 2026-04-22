I Vigili del fuoco sono intervenuti stasera per un incendio nella cantina di una palazzina nel quartiere di Sant'Elia a Cagliari.

Gli operatori, con il supporto di un'autobotte inviata dalla centrale operativa del Comando, hanno localizzato e spento l'incendio che aveva coinvolto alcune attrezzature e materiali, evitando la propagazione delle fiamme agli appartamenti sovrastanti e ad altri ambienti del condominio. Nessuna persona risulta coinvolta.

Al termine delle operazioni di bonifica degli ultimi focolai i Vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause del rogo. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Cagliari.

(Unioneonline)

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