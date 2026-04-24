Per lavori di manutenzione straordinaria sui binari nella stazione di Cagliari le domeniche del 26 aprile e 3 maggio, dalle 10 alle 13.30, la circolazione ferroviaria subirà delle modifiche.

Alcuni treni delle linee Cagliari - Cagliari Elmas - Decimomannu, Cagliari - San Gavino - Oristano e Olbia Terranova - San Gavino - Decimomannu - Cagliari Elmas - Cagliari subiranno cancellazioni e rimodulazioni.

Previsto servizio con bus tra Cagliari e Decimomannu. «I lavori potranno essere svolti solo al raggiungimento di determinate temperature. Per questa ragione, se le condizioni climatiche non dovessero essere ottimali, potrebbe essere necessario riprogrammare l'intervento», fa sapere Rfi.

L'importo dei lavori, iniziati nelle scorse domeniche di aprile, ammonta a circa 100mila euro e coinvolgerà circa 24 tra operai e tecnici di Rfi e delle imprese appaltatrici.

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