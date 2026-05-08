il blitz
08 maggio 2026 alle 12:47
Cagliari, spaccata nella parafarmacia Piga in via DanteLadri in azione nella notte ma il bottino è magro: nella cassaforte c’erano solo pochi spiccioli
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Spaccata nella notte a Cagliari, nella Parafarmacia Piga in via Dante, davanti a piazza Repubblica e vicino al Tribunale. Il blitz, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuto nella notte.
I ladri hanno rotto la porta in vetro per entrare all'interno dell'attività. Il bottino del colpo però sarebbe magro: avrebbero portato via il registratore di cassa, ma all'interno ci sarebbero stati solo pochi spiccioli.
Sull'episodio indaga la Polizia.
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