Spaccata nella notte a Cagliari, nella Parafarmacia Piga in via Dante, davanti a piazza Repubblica e vicino al Tribunale. Il blitz, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuto nella notte.

I ladri hanno rotto la porta in vetro per entrare all'interno dell'attività. Il bottino del colpo però sarebbe magro: avrebbero portato via il registratore di cassa, ma all'interno ci sarebbero stati solo pochi spiccioli.

Sull'episodio indaga la Polizia.

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