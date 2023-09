Lo spettacolo è indecente, tra plastiche di ogni tipo e rifiuti di varia natura. Siamo a Cagliari, in uno specchio d’acqua inserito tra il padiglione Nervi, la diga foranea e la spiaggetta di Sant’Elia.

La plastica in mare (foto Andrea Piras)

Gli scatti documentano una situazione tendente all’emergenza, con l’accumularsi della spazzatura spesso gettata in mare dalle barche.

La plastica in mare, a Cagliari (foto Andrea Piras)

La corrente spinge la plastica verso la terraferma, dove si concentra il deposito. Un accumulo nocivo non solo per il paesaggio, ma anche e soprattutto per le tante specie che abitano in acqua.

La plastica in mare, a Cagliari (foto Andrea Piras)

