Ha perso il controllo della sua auto finendo contro cinque veicoli in sosta. L'incidente è avvenuto stamattina in via Logudoro a Cagliari: il conducente, un 42enne di Serramanna, come emerso dagli accertamenti degli agenti della Polizia Locale, è risultato positivo all'alcoltest quattro volte oltre i limiti di legge. Per questo scatterà la denuncia e il ritiro della patente.

Solo per una fortunata coincidenza non ci sono stati feriti. L'auto ha preso in pieno le vetture parcheggiate bloccandosi in mezzo alla carreggiata.

Per svolgere i rilievi la strada è stata chiusa al traffico, con qualche disagio alla viabilità della zona.

© Riproduzione riservata