È stata ritrovata morta in casa, per cause naturali. Si chiamava Wilma Pillai, aveva 78 anni: il suo cadavere è stato scoperto questa mattina, con un intervento in un appartamento di un palazzo tra via dei Colombi e via della Pineta.

Per riuscire ad aprire la porta dell'abitazione, sono intervenuti i vigili del fuoco supportati da una volante della Polizia. Ancora incerta la data del decesso.

Sul posto era presente anche un'ambulanza del 118.

